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Джорджевич — о зарплате Это`О в «Анжи»: «Ему же не просто так много платили»

Роман Кольцов
Корреспондент

Форвард узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» рассказал, что обсуждал с Самюэлем Это`О период его карьеры в «Анжи».

— Кержаков — лучший нападающий, с которым ты играл в одной команде за всю карьеру?

— Мне удалось поиграть с разными топовыми форвардами. Например, в «Сампдории» у меня в партнерах был Самюэль Это`О, а в сборной Черногории — Стефан Йоветич и Мирко Вучинич. То, что я говорил про Кержакова, относится и к Дзюбе. Артем забил столько голов, отдал много результативных передач, отлично понимает футбол и классно пользуется своими габаритами. Я не могу выделить кого-то одного, честно.

— Вы с Это`О не обсуждали его период в «Анжи»? Он же тогда зарабатывал бешеные деньги.

— Немножко говорили и об этом. Он рассказывал про большое количество автомобилей, частный самолет. Ну а что в этом такого? Человек своим трудом заработал, мог себе позволить. Ему же не просто так много платили. Сейчас смешно говорить, но что если бы они действительно с «Анжи» выиграли Лигу чемпионов? Ставили же и такую задачу. Не получилось, конечно, но все-таки, — сообщил Джорджевич «СЭ».

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Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинцев камерунец провел 73 встречи, в которых отметился 36 забитыми мячами. Бывший директор организационного департамента клуба Дмитрий Балашов ранее заявлял, что экс-нападающий зарабатывал в России 20 миллионов рублей в день.

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Лука Джорджевич
Самюэль Это`О
ФК Анжи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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