Джорджевич — о зарплате Это`О в «Анжи»: «Ему же не просто так много платили»

Форвард узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» рассказал, что обсуждал с Самюэлем Это`О период его карьеры в «Анжи».

— Кержаков — лучший нападающий, с которым ты играл в одной команде за всю карьеру?

— Мне удалось поиграть с разными топовыми форвардами. Например, в «Сампдории» у меня в партнерах был Самюэль Это`О, а в сборной Черногории — Стефан Йоветич и Мирко Вучинич. То, что я говорил про Кержакова, относится и к Дзюбе. Артем забил столько голов, отдал много результативных передач, отлично понимает футбол и классно пользуется своими габаритами. Я не могу выделить кого-то одного, честно.

— Вы с Это`О не обсуждали его период в «Анжи»? Он же тогда зарабатывал бешеные деньги.

— Немножко говорили и об этом. Он рассказывал про большое количество автомобилей, частный самолет. Ну а что в этом такого? Человек своим трудом заработал, мог себе позволить. Ему же не просто так много платили. Сейчас смешно говорить, но что если бы они действительно с «Анжи» выиграли Лигу чемпионов? Ставили же и такую задачу. Не получилось, конечно, но все-таки, — сообщил Джорджевич «СЭ».

Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинцев камерунец провел 73 встречи, в которых отметился 36 забитыми мячами. Бывший директор организационного департамента клуба Дмитрий Балашов ранее заявлял, что экс-нападающий зарабатывал в России 20 миллионов рублей в день.