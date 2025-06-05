Экс-игрок «Зенита» Джорджевич: «Запомнилось, что Манчини не прощал ошибок»
Бывший форвард «Зенита», а ныне игрок узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Роберто Манчини жестким тренером.
— Манчини — топ-тренер?
— Я не могу много о нем рассказать, поскольку работал с ним только на сборах. Но мне запомнилось, что Роберто не прощал ошибок, был слишком жестким в, казалось бы, безобидных моментах.
— В чем конкретно это выражалось?
— На тренировках сделаешь маленькую ошибку, и он сразу «пихает». Помню, как мы как-то отрабатывали игру в обороне при стандартах. Он дал указания, но я не понял. В итоге все забежали в штрафную во время подачи, а я остался на своем месте. И Манчини орал так, будто из-за меня мы пропустили и не выиграли Лигу чемпионов... Матом! Мне очень не понравилось. Я же знал итальянский и немножко общался с ним, но я не настолько хорошо владел языком. И он кричал на меня: «Ну что ты, не capito italiano (понимаешь по-итальянски. — Прим. «СЭ»)?» Зачем такие разборки при всей команде устраивать? Это же неуважение! Конечно, мне было безумно обидно, все вокруг это слышали. Хотел меня опустить при игроках, повысить свой авторитет за мой счет. А я не могу молчать в таких ситуациях.
— И как в команде реагировали?
— Не всем нравилось его поведение. И он так себя вел не только в «Зените», — заявил черногорец «СЭ».
Роберто Манчини тренировал «Зенит» с 2017-го по 2018-й. Соглашение специалиста было заключено по схеме «3+2», однако контракт был расторгнут после первого года работы по обоюдному согласию сторон.
Под руководством итальянца сине-бело-голубые впервые за десять лет завершили выступление в сезоне не в топ-3 чемпионата России. Петербуржцы заняли лишь пятую строчку в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1