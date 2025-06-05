Экс-игрок «Зенита» Джорджевич: «Запомнилось, что Манчини не прощал ошибок»

Бывший форвард «Зенита», а ныне игрок узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Роберто Манчини жестким тренером.

— Манчини — топ-тренер?

— Я не могу много о нем рассказать, поскольку работал с ним только на сборах. Но мне запомнилось, что Роберто не прощал ошибок, был слишком жестким в, казалось бы, безобидных моментах.

— В чем конкретно это выражалось?

— На тренировках сделаешь маленькую ошибку, и он сразу «пихает». Помню, как мы как-то отрабатывали игру в обороне при стандартах. Он дал указания, но я не понял. В итоге все забежали в штрафную во время подачи, а я остался на своем месте. И Манчини орал так, будто из-за меня мы пропустили и не выиграли Лигу чемпионов... Матом! Мне очень не понравилось. Я же знал итальянский и немножко общался с ним, но я не настолько хорошо владел языком. И он кричал на меня: «Ну что ты, не capito italiano (понимаешь по-итальянски. — Прим. «СЭ»)?» Зачем такие разборки при всей команде устраивать? Это же неуважение! Конечно, мне было безумно обидно, все вокруг это слышали. Хотел меня опустить при игроках, повысить свой авторитет за мой счет. А я не могу молчать в таких ситуациях.

— И как в команде реагировали?

— Не всем нравилось его поведение. И он так себя вел не только в «Зените», — заявил черногорец «СЭ».

Роберто Манчини тренировал «Зенит» с 2017-го по 2018-й. Соглашение специалиста было заключено по схеме «3+2», однако контракт был расторгнут после первого года работы по обоюдному согласию сторон.

Под руководством итальянца сине-бело-голубые впервые за десять лет завершили выступление в сезоне не в топ-3 чемпионата России. Петербуржцы заняли лишь пятую строчку в турнирной таблице.