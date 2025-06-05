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Экс-игрок «Зенита» Джорджевич: «Запомнилось, что Манчини не прощал ошибок»

Роман Кольцов
Корреспондент

Бывший форвард «Зенита», а ныне игрок узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Роберто Манчини жестким тренером.

— Манчини — топ-тренер?

— Я не могу много о нем рассказать, поскольку работал с ним только на сборах. Но мне запомнилось, что Роберто не прощал ошибок, был слишком жестким в, казалось бы, безобидных моментах.

— В чем конкретно это выражалось?

— На тренировках сделаешь маленькую ошибку, и он сразу «пихает». Помню, как мы как-то отрабатывали игру в обороне при стандартах. Он дал указания, но я не понял. В итоге все забежали в штрафную во время подачи, а я остался на своем месте. И Манчини орал так, будто из-за меня мы пропустили и не выиграли Лигу чемпионов... Матом! Мне очень не понравилось. Я же знал итальянский и немножко общался с ним, но я не настолько хорошо владел языком. И он кричал на меня: «Ну что ты, не capito italiano (понимаешь по-итальянски. — Прим. «СЭ»)?» Зачем такие разборки при всей команде устраивать? Это же неуважение! Конечно, мне было безумно обидно, все вокруг это слышали. Хотел меня опустить при игроках, повысить свой авторитет за мой счет. А я не могу молчать в таких ситуациях.

— И как в команде реагировали?

— Не всем нравилось его поведение. И он так себя вел не только в «Зените», — заявил черногорец «СЭ».

Хави Гарсия и&nbsp;Лука Джорджевич.«Манчини орал так, будто из-за меня мы не выиграли Лигу чемпионов». Джорджевич — о «Зените», подарке Халка и Кокорине

Роберто Манчини тренировал «Зенит» с 2017-го по 2018-й. Соглашение специалиста было заключено по схеме «3+2», однако контракт был расторгнут после первого года работы по обоюдному согласию сторон.

Под руководством итальянца сине-бело-голубые впервые за десять лет завершили выступление в сезоне не в топ-3 чемпионата России. Петербуржцы заняли лишь пятую строчку в турнирной таблице.

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Лука Джорджевич
Роберто Манчини
ФК Зенит
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Макаров покинет «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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