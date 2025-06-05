Джорджевич — об Александре Кержакове: «Однозначно легенда всего российского футбола»
Экс-нападающий «Зенита» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» объяснил, почему Александра Кержакова, Андрея Аршавина, Халка и Мигеля Данни чаще других называют лучшими игроками в истории сине-бело-голубых.
— Во время матча легенд я спрашивал у многих игроков, кого они считают лучшими футболистами за всю историю «Зенита». Из россиян в основном называли Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а из легионеров — Халка и Мигеля Данни. Расскажи, почему они такие крутые? Ты ведь успел поиграть и потренироваться со всеми.
— Давай по порядку. Кержаков — это человек, который забил больше двух сотен голов, однозначно легенда всего российского футбола. Даже в матче легенд он показал, насколько физически хорошо выглядит. Видел его эмоции? Я не уверен, что он испытывал их когда-нибудь в таком количестве в футболке другой команды. Для него «Зенит» — что-то особенное. Честно признаюсь, я кайфанул от его игры, несмотря на его возраст.
— А что скажешь про Аршавина и остальных?
— Андрей Сергеевич — один из тех, ради кого люди смотрят футбол. Он может делать на поле практически все, что и показывал в своей карьере. Халк — это нереальная, огромная сила. Данни — ум, бриллиант. С ним было прекрасно тренироваться и играть. Мигель — идеальный партнер для любого форварда. Особенно для того, кто всегда ищет пространство за спинами защитников. Ты только начинаешь бежать, а он уже дает пас четко в твою ногу. И самое важное — соблюдает идеальный тайминг. Большинство ребят запаздывают на долю секунды и не успевают реагировать, а ты залезаешь в офсайд... Но у него талант от природы, — сказал Джорджевич «СЭ».
Кержаков защищал цвета «Зенита» в 2001-2006 и 2010-2017 годах, является лучшим бомбардиром клуба (162 мяча) в истории.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1