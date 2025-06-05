Джорджевич — об Александре Кержакове: «Однозначно легенда всего российского футбола»

Экс-нападающий «Зенита» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» объяснил, почему Александра Кержакова, Андрея Аршавина, Халка и Мигеля Данни чаще других называют лучшими игроками в истории сине-бело-голубых.

— Во время матча легенд я спрашивал у многих игроков, кого они считают лучшими футболистами за всю историю «Зенита». Из россиян в основном называли Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а из легионеров — Халка и Мигеля Данни. Расскажи, почему они такие крутые? Ты ведь успел поиграть и потренироваться со всеми.

— Давай по порядку. Кержаков — это человек, который забил больше двух сотен голов, однозначно легенда всего российского футбола. Даже в матче легенд он показал, насколько физически хорошо выглядит. Видел его эмоции? Я не уверен, что он испытывал их когда-нибудь в таком количестве в футболке другой команды. Для него «Зенит» — что-то особенное. Честно признаюсь, я кайфанул от его игры, несмотря на его возраст.

— А что скажешь про Аршавина и остальных?

— Андрей Сергеевич — один из тех, ради кого люди смотрят футбол. Он может делать на поле практически все, что и показывал в своей карьере. Халк — это нереальная, огромная сила. Данни — ум, бриллиант. С ним было прекрасно тренироваться и играть. Мигель — идеальный партнер для любого форварда. Особенно для того, кто всегда ищет пространство за спинами защитников. Ты только начинаешь бежать, а он уже дает пас четко в твою ногу. И самое важное — соблюдает идеальный тайминг. Большинство ребят запаздывают на долю секунды и не успевают реагировать, а ты залезаешь в офсайд... Но у него талант от природы, — сказал Джорджевич «СЭ».

Кержаков защищал цвета «Зенита» в 2001-2006 и 2010-2017 годах, является лучшим бомбардиром клуба (162 мяча) в истории.