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Джорджевич — об Александре Кержакове: «Однозначно легенда всего российского футбола»

Роман Кольцов
Корреспондент

Экс-нападающий «Зенита» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» объяснил, почему Александра Кержакова, Андрея Аршавина, Халка и Мигеля Данни чаще других называют лучшими игроками в истории сине-бело-голубых.

— Во время матча легенд я спрашивал у многих игроков, кого они считают лучшими футболистами за всю историю «Зенита». Из россиян в основном называли Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а из легионеров — Халка и Мигеля Данни. Расскажи, почему они такие крутые? Ты ведь успел поиграть и потренироваться со всеми.

— Давай по порядку. Кержаков — это человек, который забил больше двух сотен голов, однозначно легенда всего российского футбола. Даже в матче легенд он показал, насколько физически хорошо выглядит. Видел его эмоции? Я не уверен, что он испытывал их когда-нибудь в таком количестве в футболке другой команды. Для него «Зенит» — что-то особенное. Честно признаюсь, я кайфанул от его игры, несмотря на его возраст.

— А что скажешь про Аршавина и остальных?

— Андрей Сергеевич — один из тех, ради кого люди смотрят футбол. Он может делать на поле практически все, что и показывал в своей карьере. Халк — это нереальная, огромная сила. Данни — ум, бриллиант. С ним было прекрасно тренироваться и играть. Мигель — идеальный партнер для любого форварда. Особенно для того, кто всегда ищет пространство за спинами защитников. Ты только начинаешь бежать, а он уже дает пас четко в твою ногу. И самое важное — соблюдает идеальный тайминг. Большинство ребят запаздывают на долю секунды и не успевают реагировать, а ты залезаешь в офсайд... Но у него талант от природы, — сказал Джорджевич «СЭ».

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Кержаков защищал цвета «Зенита» в 2001-2006 и 2010-2017 годах, является лучшим бомбардиром клуба (162 мяча) в истории.

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Александр Кержаков
Андрей Аршавин
Лука Джорджевич
Мигель Данни
Халк
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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