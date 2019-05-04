Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, который на правах аренды выступает в текущем сезоне за "Арсенал", поздравил питерцев с закономерным чемпионством.

"Арсенал" обыграл "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура РПЛ и позволил "Зениту" досрочно стать чемпионом России. Джорджевич забил второй гол в этой встрече.

– Конечно, очень рад за "Зенит". Закономерно стали чемпионами России. Поздравляю их! Много было сообщений, я пока только общался с мамой и папой. Думаю, что футболисты будут писать, – сказал Джорджевич в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Локомотив" проиграл "Арсеналу". "Зенит" досрочно стал чемпионом России