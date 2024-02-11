Лука Джорджевич: «Позвонили из «Сочи» и сказали, что я не нужен, неприятно»

Нападающий Лука Джорджевич рассказал, как узнал об уходе из «Сочи».

«У меня не было мыслей до зимнего перерыва, что история с «Сочи» может закончиться. Это все стало очень неожиданным для меня. Узнал обо всем во время отпуска. Просто позвонили и сказали: все, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Ранее Джорджевич сообщил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии в клубе «Абха».

29-летний футболист играл за «Сочи» с сентября 2022 года. За это время он провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее в России Джорджевич играл за «Зенит», «Локомотив» и «Арсенал». С сине-бело-голубыми он стал обладателем Суперкубка России, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. В составе железнодорожников выиграл серебро чемпионата России.