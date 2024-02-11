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11 февраля, 12:20

Лука Джорджевич: «Позвонили из «Сочи» и сказали, что я не нужен, неприятно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Лука Джорджевич рассказал, как узнал об уходе из «Сочи».

«У меня не было мыслей до зимнего перерыва, что история с «Сочи» может закончиться. Это все стало очень неожиданным для меня. Узнал обо всем во время отпуска. Просто позвонили и сказали: все, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Ранее Джорджевич сообщил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии в клубе «Абха».

29-летний футболист играл за «Сочи» с сентября 2022 года. За это время он провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее в России Джорджевич играл за «Зенит», «Локомотив» и «Арсенал». С сине-бело-голубыми он стал обладателем Суперкубка России, серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. В составе железнодорожников выиграл серебро чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Лука Джорджевич
ФК Сочи
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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