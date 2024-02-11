Бывший футболист «Спартака» Дасаев готов продолжить тренерскую карьеру

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Ринат Дасаев готов рассмотреть предложения и продолжить тренерскую карьеру.

«Лично я могу тоже поработать тренером, если мне предложат. Продолжаю курировать направление вратарей в академии «Спартака». Я отношусь к этому хорошо. Как в фильме «Москва слезам не верит», когда [Алексей] Баталов сказал, что когда я прихожу, начинают все крутиться. Так же и у меня, дети начинают тренироваться, они прогрессируют, становятся лучше, провожу практически все дни с ними. Как часто звонят из основного «Спартака»? Пока никто из основной команды никто не звонил, не общались со мной», — приводит слова Дасаева ТАСС.

Последним местом работы Дасаева в качестве тренера вратарей был «Спартак-2», который он покинул в 2018 году.