Луиз Адриану потерял серьгу на тренировке. Ее искал даже Кононов

Неординарный эпизод, о котором рассказывает фотограф "СЭ" Александр Федоров, произошел во время сегодняшней тренировки "Спартака". По его словам, форвард Луиз Адриану потерял серьгу.

– Это было в самом начале тренировки, кода футболисты вышли играть в квадрат, – говорит Федоров. – Луиз Адриану был в центре квадрата, пытался перехватить мяч, и ему это удалось – правда, мячом попало в ухо, серьга сорвалась и упала куда-то в траву. Все футболисты – Мельгарехо, Фернанду, Айртон, Понсе и сам Луиз стали искать украшение.

Сначала, кстати, Луиз не отреагировал, несколько секунд еще поиграли, но, видимо, потом он обнаружил пропажу. Минут пять шарили в траве, но серьгу так и не нашли, а тренировка продолжились. Обратил внимание, что по ходу занятия к этому месту подходил даже Олег Кононов, и посматривал на землю – вдруг найдется. Но пропажу, как я понял, не обнаружили.

Уже после того, как посмотрел всю съемку, понял, что тот самый удар, после которого у Луиза выпала серьга, нанес новичок команды Малкольм Баду.

"Спартак" проходит подготовку к матчу 1-го тура чемпионата России против "Сочи". Игра состоится 13 июля, начало – в 19.00 по московскому времени.

"Спартак" - "Сочи": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 1-й тур, 13 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)