Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков РПЛ

Transfermarkt представил рейтинг игроков РПЛ, чья рыночная стоимость снизилась.

В этот список вошли: Бителло («Динамо» Москва, -1 миллион евро), Вячеслав Караваев («Зенит», -500 тысяч евро), Родриго Саравия («Ростов», -500 тысяч евро), Хорди Томпсон («Оренбург», -200 тысяч евро).

В текущем сезоне Бителло провел 25 матчей, забив 1 гол и отдав 11 результативных передач.

Караваев проходит восстановление после операции на ахилловом сухожилии, Саравия не вернулся из отпуска, Томпсон вернулся 19 марта в расположение команды.