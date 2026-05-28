Лучший игрок РПЛ по версии футболистов: Батраков и Пиняев выбрали Сперцяна и Кордобу

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков включил в свою тройку двух футболистов «Краснодара» — полузащитника Эдуарда Сперцяна и форварда Джона Кордобу, а также полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев назвал в топ-3 Кордобу, Батракова и форварда «Зенита» Александра Соболева.

При этом Батраков занял первое место в анкетах семи из одиннадцати принявших участие в опросе футболистов «Локо».

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.