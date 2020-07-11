Луценко подобрался к рекорду чемпионата России
Евгений Луценко принес «Арсеналу» три очка в матче против «Тамбова» (2:1), поразив ворота Георгия Шелии за несколько минут до финального свистка. 33-летний форвард записал на свой счет уже шестой решающий гол в нынешнем чемпионате (на счету тульского клуба теперь 10 выигранных матчей) и сравнялся с лидерами рейтинга победоносцев — зенитовцами Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
Победные голы в чемпионате-2019/20
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Победные
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
26
|
14
|
6
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
26
|
16
|
6
|
Евгений Луценко
|
Арсенал
|
26
|
15
|
6
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
27
|
7
|
5
|
Гжегож Крыховяк
|
Локомотив
|
24
|
9
|
4
|
Александр Соболев
|
Спартак/Кр.Советов
|
26
|
11
|
4
Также Луценко вошел в элитный клуб бомбардиров, которым удавалось отличиться в шести турах чемпионата России подряд. Рекорд высшего дивизиона делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина"-2009.
Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России
|
Футболист
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
2015/16
|
7
|
13
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
1999
|
7
|
11
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
2002
|
7
|
11
|
Дмитрий Вязьмикин
|
Торпедо
|
2001
|
7
|
10
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1995
|
6
|
11
|
Андрей Каряка
|
Кр.Советов
|
2004
|
6
|
9
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
1999
|
6
|
7
|
Алехандро Домингес
|
Рубин
|
2009
|
6
|
7
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1995
|
6
|
6
|
Евгений Луценко
|
Арсенал
|
2019/20
|
6
|
6
Тем не менее Евгений обновил бомбардирский рекорд «Арсенала», менее сезона потратив на преодоление результат Луки Джорджевича. Черногорец потратил на 14 голов в составе тульского клуба 45 матчей, россиянину на 15 мячей понадобилось 26
Лучшие бомбардиры «Арсенала» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Евгений Луценко
|
2019-н.в.
|
26
|
15
|
Лука Джорджевич
|
2017-2019
|
45
|
14
|
Сергей Ткачев
|
2017-н.в.
|
79
|
12
|
Эванс Кангва
|
2017-н.в.
|
63
|
9
|
Зелимхан Бакаев
|
2018/19
|
25
|
8
|
Игорь Горбатенко
|
2016-н.в.
|
99
|
7
|
Артем Дзюба
|
2018
|
10
|
6
|
Резиуан Мирзов
|
2018-2019
|
23
|
6
|
Федерико Рашич
|
2017-2018
|
30
|
6
Отметим также, что до нынешнего сезона Евгений, дебютировавший в премьер-лиге в 2004 году, никогда не забивал за чемпионат более 13 голов. А в премьер-лиге и вовсе всего однажды наскреб 10 мячей — в составе вылетавшей «Мордовии"-2015/16.
Сезоны Евгения Луценко в премьер-лиге
|
Сезон
|
Дивизион
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
2004
|
Высший
|
Торпедо
|
1
|
0
|
2005
|
Высший
|
Торпедо
|
18
|
1
|
2006
|
Высший
|
Торпедо
|
23
|
3
|
2007
|
Первый
|
Торпедо
|
24
|
1
|
2008
|
Первый
|
Торпедо
|
35
|
4
|
2009
|
Высший
|
Ростов
|
6
|
0
|
|
Второй
|
Ставрополье-2009
|
12
|
0
|
2010
|
Высший
|
Ростов
|
5
|
0
|
|
Первый
|
Салют
|
10
|
1
|
2011/12
|
Первый
|
СКА-Энергия
|
44
|
13
|
2012/13
|
Первый
|
СКА-Энергия
|
29
|
8
|
2013/14
|
Первый
|
Мордовия
|
26
|
4
|
2014/15
|
Высший
|
Мордовия
|
22
|
2
|
2015/16
|
Высший
|
Мордовия
|
27
|
10
|
2016/17
|
Первый
|
Динамо
|
30
|
6
|
2017/18
|
Высший
|
Динамо
|
22
|
4
|
2018/19
|
Высший
|
Динамо
|
30
|
4
|
2019/20
|
Высший
|
Арсенал
|
26
|
15
|
Итого
|
|
|
390
|
76