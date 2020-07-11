Луценко подобрался к рекорду чемпионата России

Евгений Луценко принес «Арсеналу» три очка в матче против «Тамбова» (2:1), поразив ворота Георгия Шелии за несколько минут до финального свистка. 33-летний форвард записал на свой счет уже шестой решающий гол в нынешнем чемпионате (на счету тульского клуба теперь 10 выигранных матчей) и сравнялся с лидерами рейтинга победоносцев — зенитовцами Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

Победные голы в чемпионате-2019/20

Игрок Клуб Матчи Голы Победные Сердар Азмун Зенит 26 14 6 Артем Дзюба Зенит 26 16 6 Евгений Луценко Арсенал 26 15 6 Федор Чалов ЦСКА 27 7 5 Гжегож Крыховяк Локомотив 24 9 4 Александр Соболев Спартак/Кр.Советов 26 11 4

Также Луценко вошел в элитный клуб бомбардиров, которым удавалось отличиться в шести турах чемпионата России подряд. Рекорд высшего дивизиона делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина"-2009.

Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России

Футболист Клуб Сезон Матчи Голы Федор Смолов Краснодар 2015/16 7 13 Георгий Деметрадзе Алания 1999 7 11 Александр Кержаков Зенит 2002 7 11 Дмитрий Вязьмикин Торпедо 2001 7 10 Олег Веретенников Ротор 1995 6 11 Андрей Каряка Кр.Советов 2004 6 9 Андрей Тихонов Спартак 1999 6 7 Алехандро Домингес Рубин 2009 6 7 Олег Веретенников Ротор 1995 6 6 Евгений Луценко Арсенал 2019/20 6 6

Тем не менее Евгений обновил бомбардирский рекорд «Арсенала», менее сезона потратив на преодоление результат Луки Джорджевича. Черногорец потратил на 14 голов в составе тульского клуба 45 матчей, россиянину на 15 мячей понадобилось 26

Лучшие бомбардиры «Арсенала» в чемпионатах России

Игрок Сезоны Матчи Голы Евгений Луценко 2019-н.в. 26 15 Лука Джорджевич 2017-2019 45 14 Сергей Ткачев 2017-н.в. 79 12 Эванс Кангва 2017-н.в. 63 9 Зелимхан Бакаев 2018/19 25 8 Игорь Горбатенко 2016-н.в. 99 7 Артем Дзюба 2018 10 6 Резиуан Мирзов 2018-2019 23 6 Федерико Рашич 2017-2018 30 6

Отметим также, что до нынешнего сезона Евгений, дебютировавший в премьер-лиге в 2004 году, никогда не забивал за чемпионат более 13 голов. А в премьер-лиге и вовсе всего однажды наскреб 10 мячей — в составе вылетавшей «Мордовии"-2015/16.

Сезоны Евгения Луценко в премьер-лиге