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Луценко подобрался к рекорду чемпионата России

11 июля 2020, 18:47
Евгений Луценко. Фото ФК «Арсенал».
Евгений Луценко. Фото ФК «Арсенал».
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Евгений Луценко принес «Арсеналу» три очка в матче против «Тамбова» (2:1), поразив ворота Георгия Шелии за несколько минут до финального свистка. 33-летний форвард записал на свой счет уже шестой решающий гол в нынешнем чемпионате (на счету тульского клуба теперь 10 выигранных матчей) и сравнялся с лидерами рейтинга победоносцев — зенитовцами Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

Победные голы в чемпионате-2019/20

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Победные

Сердар Азмун

Зенит

26

14

6

Артем Дзюба

Зенит

26

16

6

Евгений Луценко

Арсенал

26

15

6

Федор Чалов

ЦСКА

27

7

5

Гжегож Крыховяк

Локомотив

24

9

4

Александр Соболев

Спартак/Кр.Советов

26

11

4

Также Луценко вошел в элитный клуб бомбардиров, которым удавалось отличиться в шести турах чемпионата России подряд. Рекорд высшего дивизиона делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина"-2009.

Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России

Футболист

Клуб

Сезон

Матчи

Голы

Федор Смолов

Краснодар

2015/16

7

13

Георгий Деметрадзе

Алания

1999

7

11

Александр Кержаков

Зенит

2002

7

11

Дмитрий Вязьмикин

Торпедо

2001

7

10

Олег Веретенников

Ротор

1995

6

11

Андрей Каряка

Кр.Советов

2004

6

9

Андрей Тихонов

Спартак

1999

6

7

Алехандро Домингес

Рубин

2009

6

7

Олег Веретенников

Ротор

1995

6

6

Евгений Луценко

Арсенал

2019/20

6

6

Тем не менее Евгений обновил бомбардирский рекорд «Арсенала», менее сезона потратив на преодоление результат Луки Джорджевича. Черногорец потратил на 14 голов в составе тульского клуба 45 матчей, россиянину на 15 мячей понадобилось 26

Лучшие бомбардиры «Арсенала» в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Голы

Евгений Луценко

2019-н.в.

26

15

Лука Джорджевич

2017-2019

45

14

Сергей Ткачев

2017-н.в.

79

12

Эванс Кангва

2017-н.в.

63

9

Зелимхан Бакаев

2018/19

25

8

Игорь Горбатенко

2016-н.в.

99

7

Артем Дзюба

2018

10

6

Резиуан Мирзов

2018-2019

23

6

Федерико Рашич

2017-2018

30

6

Отметим также, что до нынешнего сезона Евгений, дебютировавший в премьер-лиге в 2004 году, никогда не забивал за чемпионат более 13 голов. А в премьер-лиге и вовсе всего однажды наскреб 10 мячей — в составе вылетавшей «Мордовии"-2015/16.

Сезоны Евгения Луценко в премьер-лиге

Сезон

Дивизион

Клуб

Матчи

Голы

2004

Высший

Торпедо

1

0

2005

Высший

Торпедо

18

1

2006

Высший

Торпедо

23

3

2007

Первый

Торпедо

24

1

2008

Первый

Торпедо

35

4

2009

Высший

Ростов

6

0

Второй

Ставрополье-2009

12

0

2010

Высший

Ростов

5

0

Первый

Салют

10

1

2011/12

Первый

СКА-Энергия

44

13

2012/13

Первый

СКА-Энергия

29

8

2013/14

Первый

Мордовия

26

4

2014/15

Высший

Мордовия

22

2

2015/16

Высший

Мордовия

27

10

2016/17

Первый

Динамо

30

6

2017/18

Высший

Динамо

22

4

2018/19

Высший

Динамо

30

4

2019/20

Высший

Арсенал

26

15

Итого

390

76

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




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