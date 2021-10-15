Лоза — о дерби: «Динамовцы отдаются непонятно кому, а у «Спартака» вообще нет стабильности!»
Музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».
«На данный момент «Спартак» и «Динамо» — две равные команды. Обе команды могут проиграть кому угодно и так же обыграть кого угодно в нашем чемпионате. На «Динамо» были большие надежды, все ждали, что они заиграют, а на деле динамовцы отдаются непонятно кому. «Спартак» тоже команда очень нестабильная. Вообще, нет стабильности, и нельзя давать гарантии, что команды сыграют на каком-то определенном уровне. Они могут сыграть, а могут не сыграть, так же как и все остальные. Самая стабильная команда на данный момент — «Зенит», именно поэтому они идут на первом месте, у них меньше всего проколов, и то, что команда выигрывает все матчи, такого в принципе не бывает, но для них это исключение из правил. Я думаю, в матче «Спартак» — «Динамо» нас ждет ничья», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.
Матч «Спартак» — «Динамо» начнется на стадионе «Открытие Банк Арена» 16 октября в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю