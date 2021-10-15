Музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«На данный момент «Спартак» и «Динамо» — две равные команды. Обе команды могут проиграть кому угодно и так же обыграть кого угодно в нашем чемпионате. На «Динамо» были большие надежды, все ждали, что они заиграют, а на деле динамовцы отдаются непонятно кому. «Спартак» тоже команда очень нестабильная. Вообще, нет стабильности, и нельзя давать гарантии, что команды сыграют на каком-то определенном уровне. Они могут сыграть, а могут не сыграть, так же как и все остальные. Самая стабильная команда на данный момент — «Зенит», именно поэтому они идут на первом месте, у них меньше всего проколов, и то, что команда выигрывает все матчи, такого в принципе не бывает, но для них это исключение из правил. Я думаю, в матче «Спартак» — «Динамо» нас ждет ничья», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Матч «Спартак» — «Динамо» начнется на стадионе «Открытие Банк Арена» 16 октября в 19:00 по московскому времени.