Божович назвал матч с «Зенитом» праздником
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
«Матч с «Зенитом» должен стать праздником футбола. Это такая игра, где любой тренер и игрок хотят проявить себя. Несмотря на положение команды в таблице, мы в хорошем настроении готовимся к матчу. У «Зенита» пока только одно поражение в чемпионате, в прошлом туре они дома проиграли «Сочи» и сейчас серьезно будут настраиваться на нас. С другой стороны, в среду у них игра с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, она наверняка будет важнее, чем наша. Думаю, что для такого клуба, как «Зенит», любое поражение — неприятное событие, поэтому в субботу нас ждет тяжелый матч. Но нам тоже очень нужны очки», — приводит пресс-служба туляков слова Божовича.
Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится завтра, 16 октября, начало встречи — в 14.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/match-s-zenitom-prazdnik-futbola/
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