Loverpool Echo: Ловрен отсутствовал на командном фото «Ливерпуля», так как готовится к переходу в «Зенит»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен не принял участие в фотосессии команды. Вся команда сфотографировалась рядом с капитаном Джорданом Хендерсоном, который был признан лучшим игроком сезона.

По информации Liverpool Echo, хорват отсутствовал в расположении «Ливерпуля», так как занимается своим переходом в «Зенит».

Покупка 31-летнего Ловрена обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 11 миллиона фунтов стерлингов. Сделка будет завершена после того, как «Ливерпуль» проведет свой последний матч в сезоне-2019/20 против «Ньюкасла», который состоится в воскресенье.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.