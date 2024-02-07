Ловчев считает, что «Спартак» скоро уволит Абаскаля

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль скоро покинет клуб.

Ловчев отреагировал на слова 34-летнего испанца об отсутствии конкретных целей на остаток сезона и необходимости набраться опыта и развивать молодых игроков.

«У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — написал Ловчев в своем Telegram-канале.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали в сезоне-2022/23.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице после 18 туров.