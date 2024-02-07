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7 февраля, 17:02

Ловчев считает, что «Спартак» скоро уволит Абаскаля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль скоро покинет клуб.

Ловчев отреагировал на слова 34-летнего испанца об отсутствии конкретных целей на остаток сезона и необходимости набраться опыта и развивать молодых игроков.

Олег Малышев, Гильермо Абаскаль. «Спартак» и Абаскаль: игра престолов

«У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — написал Ловчев в своем Telegram-канале.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали в сезоне-2022/23.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице после 18 туров.

Источник: https://t.me/lovchev_online/895
Евгений Ловчев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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