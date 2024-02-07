Новичок «Динамо» Кудравец — о конкуренции с Шуниным и Лещуком: «На сто процентов уверен в себе»

Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящую конкуренцию с вратарями бело-голубых Антоном Шуниным и Игорем Лещуком.

— В «Динамо» мощная вратарская бригада — Шунин и Лещук, стартовые позиции у тебя — за их спиной. Не было сомнений в переходе?

— Я понимал, куда иду, в какую команду. У меня были и другие предложения, но на таком уровне очень сильная конкуренция будет везде. И она позволяет расти. Тебя должны другие вратари, в хорошем смысле слова, напрягать. Я приехал в «Динамо», чтобы развиваться, получать новый опыт, навыки. Буду стремиться соответствовать своим старшим коллегами. Думаю, все будет хорошо.

— Но вероятность надолго остаться без игровой практики объективно велика. Готов к этому?

— Знаете, через все нужно пройти. В БАТЭ у меня тоже не все так просто складывалось. Я долгое время был третьим, но развивался и доказывал. Постепенно отвоевал место в составе. Так что ситуация не новая. Надо пройти сборы, а тренеры будут решать, кто сильнее, а кто слабее.

— Чувствуешь в себе силы потеснить Лещука и Шунина?

— На 100 процентов уверен в себе. Я на сборы приехал в немного разобранном состоянии после отпуска — тренажерный зал не заменит вратарских упражнений на поле, потом в Катаре вмешалась травма — в общей группе работал только пять дней. Надо немного набрать форму, какие-то моменты подточить, и, я думаю, все будет как надо, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

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