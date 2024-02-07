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7 февраля, 17:15

Новичок «Динамо» Кудравец — о конкуренции с Шуниным и Лещуком: «На сто процентов уверен в себе»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящую конкуренцию с вратарями бело-голубых Антоном Шуниным и Игорем Лещуком.

— В «Динамо» мощная вратарская бригада — Шунин и Лещук, стартовые позиции у тебя — за их спиной. Не было сомнений в переходе?

— Я понимал, куда иду, в какую команду. У меня были и другие предложения, но на таком уровне очень сильная конкуренция будет везде. И она позволяет расти. Тебя должны другие вратари, в хорошем смысле слова, напрягать. Я приехал в «Динамо», чтобы развиваться, получать новый опыт, навыки. Буду стремиться соответствовать своим старшим коллегами. Думаю, все будет хорошо.

— Но вероятность надолго остаться без игровой практики объективно велика. Готов к этому?

— Знаете, через все нужно пройти. В БАТЭ у меня тоже не все так просто складывалось. Я долгое время был третьим, но развивался и доказывал. Постепенно отвоевал место в составе. Так что ситуация не новая. Надо пройти сборы, а тренеры будут решать, кто сильнее, а кто слабее.

— Чувствуешь в себе силы потеснить Лещука и Шунина?

— На 100 процентов уверен в себе. Я на сборы приехал в немного разобранном состоянии после отпуска — тренажерный зал не заменит вратарских упражнений на поле, потом в Катаре вмешалась травма — в общей группе работал только пять дней. Надо немного набрать форму, какие-то моменты подточить, и, я думаю, все будет как надо, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

Полностью интервью Андрея Кудравца читайте на сайте «СЭ».

Антон Шунин
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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