«Спартак» и Абаскаль: игра престолов

Ситуация в красно-белом клубе вновь накаляется: началось медийное противостояние главного тренера с генеральным директором.

В «Спартаке» периоды затишья коротки. Вот и 2024 год красно-белые начали с двух подряд информационных взрывов.

Вначале генеральный директор Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что «с одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно, не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б». Тут же из Испании прилетела ответка: местный журналист Анхель Гарсия сообщил, что Гильермо Абаскаль входит в число кандидатов на место уволенного из «Кадиса» Серхио Гонсалеса, а издание COPE Cadiz пошло еще дальше, безапелляционно заявив, что 34-летний специалист точно возглавит эту команду.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прежде чем делать какие-то выводы из такого обмена «любезностями», давайте разберемся, что за ним стоит. Посылы Малышева, на мой взгляд, абсолютно логичны. Гендир, постоянно публично поддерживавший испанца на протяжении первой части сезона даже в плохие для красно-белых моменты, банально устал от отсутствия «обратной связи». В мире футбола не секрет, что после смены владельца клуба Абаскаль в своем окружении все чаще высказывал мысль, что в «Спартаке» буквально все — селекция, футбол, львиная доля управленческих решений — держится на нем. В какой-то момент Гильермо был недалек от истины — в период, когда новая команда менеджеров только входила в курс дела. Но затем Малышев и Ко все больше погружались в процесс, а риторика главного тренера не менялась. Логично, что терпение генерального лопнуло, и он в медийном пространстве напомнил Абаскалю, что тот вообще-то наемный работник. Причем на должности, которую любой специалист должен быть готов покинуть в любой момент — это одна из аксиом футбола.

Гильермо сигнал услышал, но отреагировал своеобразно — запустив через свои каналы информацию о «Кадисе». Смотрите, мол, дон Малышев, план Б есть и у меня. В том, что это вброс и некая попытка оказать давление на клубное руководство, в российском футбольном сообществе мало кто сомневается.

Чтобы сохранить место в примере, идущему в зоне вылета (18-я строчка в таблице) «Кадису» нужно срочно решить вопрос с тренером. Если бы Абаскаль входил в число реальных кандидатов, андалусийцам необходимо было оперативно подписать специалиста, у которого есть действующий контракт (причем до 30 июня 2025 года). А этот процесс занимает время, которого у испанского клуба просто нет. По моим данным, никто со «Спартаком» не связывался — в понедельник красно-белые во главе с Абаскалем отправятся первый зимний сбор в Дубае.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Теперь, когда посылы сторон ясны, рассмотрим, как ситуация может развиваться в дальнейшем. Первое: насколько мне известно, менеджмент «Спартака» на «финт» Гильермо не повелся. Испанец продолжает отрабатывать свой контракт с москвичами, а клуб, в свою очередь сосредоточен не на эмоциональных проявлениях такого рода, а на построении системы. Общую стратегию из-за отдельных инцидентов никто менять не собирается.

Второе: впрочем, определенные выводы руководство красно-белых сделало — и если в интервью Малышев упоминал план Б скорее больше в морально-психологическом ключе (хотя о запасных вариантах задумывались уже тогда — на всякий случай), то теперь опция активирована в сугубо практической плоскости.

Третье: это еще не означает, что Абаскаль точно не доработает, например, до конца сезона, но значимость результата для испанца переходит из разряда просто важной (как в любой команде) в категорию архиважной. Напомню, что рестартовать в РПЛ спартаковцам предстоит в начале марта против «Зенита» на «Газпром Арене». Затем в первый месяц весны предстоят встречи с «Факелом» (д), ЦСКА (г), «Уралом» (д) и в самом начале апреля с «Динамо» (г) плюс ответный домашний матч в четвертьфинале Кубка страны с «Оренбургом», где нужно отыгрываться после поражения на выезде (0:1). И в нынешних обстоятельствах Абаскалю нужно побеждать везде — пути к отступлению тренер отрезал своими же руками.

Четвертое: в кругах, близких к «Спартаку», говорят, что люди, способные заменить Гильермо, на примете уже есть.

Но тут самому клубу важно определиться. Сезон еще можно спасти — в премьер-лиге есть шансы финишировать как минимум третьим, не все потеряно в Кубке. Вопрос, с кем это делать — с немного потерявшим ощущение реальности Абаскалем или с новым главным тренером? Ясно, что лишних потрясений в середине пути все хотят избежать. А если рассмотреть вариант со специалистом, умеющим быстро давать результат, пусть даже жесткими методами? Один из них, автор лучшего достижения сборной России на чемпионатах мира, сейчас свободен.