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7 февраля, 17:00

Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, как в игре наорал на защитника: «Родители и тренеры объяснили, что так нельзя»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Вратарь «Динамо» Андрей Кудравец в интервью «СЭ» рассказал, как в Белоруссии поссорился с одноклубником в БАТЭ.

— В 16 лет ты дебютировал за первую команду, в 19 — за сборную, уже признавался лучшим голкипером страны. Было ли какое-то головокружение от успехов в столь юном возрасте?

— Наверное, самую малость. Когда вызываешься в сборную, играешь со Швейцарией против очень сильных игроков... Но чтобы прям звезду поймать, до такого не дошло. Старался относиться ко всему спокойнее, дальше работать и развиваться.

— Тебя кто-то возвращал на землю?

— Был случай. В прошлом году возникла напряженность с одним защитником БАТЭ: я на него в игре жестко наезжал, потому что он очень неправильно действовал. Родители и тренеры объяснили, что так нельзя. Если разбираться, то уже в раздевалке, а не на поле. Футбол не бойцовский клуб, надо быть спокойным, анализировать ошибки после матча. Я этого еще не понимал, ситуация стала для меня уроком.

— А сам защитник как реагировал?

— Поорали друг на друга, потом все стало нормально. Чуть остыли, пожали руки и разошлись. На эмоциях получилось, на взаимоотношениях в дальнейшем это никак не сказалось, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

Полностью интервью Андрея Кудравца читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК БАТЭ
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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