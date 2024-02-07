Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, как в игре наорал на защитника: «Родители и тренеры объяснили, что так нельзя»

Вратарь «Динамо» Андрей Кудравец в интервью «СЭ» рассказал, как в Белоруссии поссорился с одноклубником в БАТЭ.

— В 16 лет ты дебютировал за первую команду, в 19 — за сборную, уже признавался лучшим голкипером страны. Было ли какое-то головокружение от успехов в столь юном возрасте?

— Наверное, самую малость. Когда вызываешься в сборную, играешь со Швейцарией против очень сильных игроков... Но чтобы прям звезду поймать, до такого не дошло. Старался относиться ко всему спокойнее, дальше работать и развиваться.

— Тебя кто-то возвращал на землю?

— Был случай. В прошлом году возникла напряженность с одним защитником БАТЭ: я на него в игре жестко наезжал, потому что он очень неправильно действовал. Родители и тренеры объяснили, что так нельзя. Если разбираться, то уже в раздевалке, а не на поле. Футбол не бойцовский клуб, надо быть спокойным, анализировать ошибки после матча. Я этого еще не понимал, ситуация стала для меня уроком.

— А сам защитник как реагировал?

— Поорали друг на друга, потом все стало нормально. Чуть остыли, пожали руки и разошлись. На эмоциях получилось, на взаимоотношениях в дальнейшем это никак не сказалось, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

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