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Сегодня, 15:14

Ловчев объяснил, почему Дзюба не может найти команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал причины, по которым четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» Артем Дзюба до сих пор остается без клуба.

«В чем проблема Дзюбы? Только он может рассказать. Может, мало предлагают или условия постоянно какие-то невыгодные для Артема. Вот ситуация с «Торпедо» прояснилась. Я очень уважаю Талалаева и знаю, что ему нужен был Дзюба для спасения и развития команды. В «Торпедо» нужен был лидер, который готов доказывать и вести вперед. Дзюба идеально бы вписался, но совет директоров не торопился и сомневался в таком приобретении, поэтому они сказали Талалаеву, чтобы тот взял Дзюбу на сборы, а там бы уже решили. На такое предложение Артем мог обидеться, поэтому так все и сорвалось. Пока Дзюба думает, как лучше поступить, но в Первую лигу он уже точно не пойдет — слишком большая фигура. Да и заканчивать карьеру пока не нужно, он поможет своей будущей команде обязательно. Да, у него могут быть большие запросы, но у денег есть свойство заканчиваться. Чем дольше он ищет клуб, тем меньше будут предлагать», — приводит слова Ловчева Sport24.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-02-lovchev-obyasnil-pochemu-dzyuba-ne-mozhet-nayti-komandu-chem-dalshe-ishchet-klub-tem-menshe-budut-predlagat
Артем Дзюба
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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