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Сегодня, 15:09

Рианчо считает, что Карпин может работать в любом европейском клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Карпин может работать в любом европейском клубе.

«На мой взгляд, Валерий Карпин — отличный специалист, он входит в список лучших тренеров мира на данный момент. Валерий долгое время провел в Испании как игрок, он имеет европейское тренерское образование, поэтому может спокойно работать в любом клубе Европы. У него сегодня день рождения? Здорово, поздравляю его! Желаю Карпину всего наилучшего и успехов в работе», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-karpin-vhodit-v-spisok-luchshih-trenerov-mira-on-mozhet-rabotat-v-lyubom-evropejskom-klube/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Рауль Рианчо
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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