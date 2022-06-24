Полузащитнику «Локомотива» Куликову подарили игрушку розовый фламинго на день рождения

Полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову подарили игрушку розовый фламинго на день рождения.

24 июня, в день рождения Куликова, отмечается Всемирный день розового фламинго. Игроки «Локомотива» показали игрушечной птице тренировочную базу в Баковке, а затем подарили ее 24-летнему именинику.

Воспитанник «Локомотива» Куликов провел в прошедшем сезоне 20 матчей за московский клуб и отдал 1 результативную передачу.

«Локомотив» проводит летние тренировочные сборы в Баковке. На них команда проведет 4 товарищеских матча.