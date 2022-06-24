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Полузащитнику «Локомотива» Куликову подарили игрушку розовый фламинго на день рождения

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову подарили игрушку розовый фламинго на день рождения.

24 июня, в день рождения Куликова, отмечается Всемирный день розового фламинго. Игроки «Локомотива» показали игрушечной птице тренировочную базу в Баковке, а затем подарили ее 24-летнему именинику.

Воспитанник «Локомотива» Куликов провел в прошедшем сезоне 20 матчей за московский клуб и отдал 1 результативную передачу.

«Локомотив» проводит летние тренировочные сборы в Баковке. На них команда проведет 4 товарищеских матча.

Даниил Куликов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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