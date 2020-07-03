Лоренсо Мельгарехо: «Я провел лучшие моменты карьеры в «Спартаке». Всегда буду благодарен России»

Бывший нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о своей игре за красно-белых. Ранее парагваец покинул московский клуб по истечении контракта.

— Сейчас я ищу новую команду, есть несколько вариантов, но пока нужно подождать, — цитирует D10 Мельгарехо. — Я всегда буду благодарен людям, которые были рядом со мной в России, я прекрасно провел время в этой стране и всегда буду благодарен ей. Я провел лучшие моменты в карьере именно в «Спартаке».

Европейцы — более открытые люди, русские — более закрытые. Их нужно узнать получше. Если вы побываете в России, то у вас появится совершенно другое мнение. Я прожил там 7 лет и ни разу не столкнулся с неуважением в мой адрес.

Мельгарехо выступал за «Спартак» с зимы 2016 по лето 2020 года. На счету 29-летнего парагвайца 17 голов и 11 результативных передач в 116 матчах за красно-белых. Ранее, с лета 2013 по зиму 2016 года он играл за «Кубань».