Ломовицкий: «Начинаю в «Рубине» с чистого листа с новыми силами и новыми целями»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход в казанскую команду из «Спартака».

«Переход состоялся достаточно быстро, — приводит слова Ломовицкого пресс-служба «Рубина». — Быстро все решили и договорились. Хорошая команда, хороший тренер. Принял решение что-то поменять в своей карьере. Начинаю в «Рубине» с чистого листа с новыми силами и новыми целями».

По словам полузащитника, со многими игроками команды он был знаком до перехода.

«Пока знакомлюсь со всеми, хотя многих ребят знал до этого. Сейчас постараюсь как можно быстрее втянуться. Самое главное на сборах — подготовиться к сезону, набрать хорошую форму и обойтись без травм», — сказал он.

29 декабря «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». Контракт 23-летнего россиянина с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.