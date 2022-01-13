Кавазашвили назвал потерей возможный уход Бакаева из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» информацию о вероятном уходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева из клуба летом в качестве свободного агента.

«Конечно, это будет потерей. Сегодня в полузащите он единственный игрок, который умеет держать мяч, может работать два тайма, может ударить левой ногой, прострелить. Зелимхан может все. Но он не совершенен для «Спартака», если берем элитную команду прошлых лет. А сегодня он самый сильный», — сказал Кавазашвили «СЭ».

12 января «СЭ» сообщил, что стороны не могут договориться о новом контракте.

Бакаев является воспитанником академии «Спартака», а за основной состав команды выступает с 2015 года.