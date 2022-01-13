Кучаев согласился перейти в «Рубин» после разговора со Слуцким

«Рубин» продолжает переговоры с руководством ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Константина Кучаева. По информации Betonmobile.ru, сам хавбек согласен на переезд в Казань. К такому решению Константин пришел после разговора с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Как отмечается, футболист хочет сменить обстановку, чтобы получать больше игровой практики и сделать качественный шаг вперед в своей карьере.

Главный тренер обрисовал то, как хочет использовать Кучаева и на какой позиции видит его.

Хавбек в текущем розыгрыше чемпионата России провел 13 матчей, заработав в них одно предупреждение.