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Сегодня, 11:48

Кучаев согласился перейти в «Рубин» после разговора со Слуцким

Роман Шишов
Корреспондент

«Рубин» продолжает переговоры с руководством ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Константина Кучаева. По информации Betonmobile.ru, сам хавбек согласен на переезд в Казань. К такому решению Константин пришел после разговора с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Как отмечается, футболист хочет сменить обстановку, чтобы получать больше игровой практики и сделать качественный шаг вперед в своей карьере.

Главный тренер обрисовал то, как хочет использовать Кучаева и на какой позиции видит его.

Хавбек в текущем розыгрыше чемпионата России провел 13 матчей, заработав в них одно предупреждение.

Источник: https://betonmobile.ru/kuchaev-soglasilsya-pereyti-v-rubin-posle-razgovora-so-slutskim
Константин Кучаев
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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