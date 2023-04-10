«Локомотив» — «Зенит»: судьи опять не следят за экипировкой игроков. Почему Малкому разрешили не снять серьгу?

Зенитовец Малком вышел на матч 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1), нарушив требования правила 4 «Экипировка игроков».

В нем говорится: «Любые драгоценности (цепочки, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть их. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные — перед выходом на поле».

Малком приступил к разминке с заклеенной частью правого уха, затем в таком виде прошел предматчевую проверку, а потом играл с клейкой лентой. Перед выходом на поле команды проверялись ассистентами Павла Кукуяна: железнодорожников осматривал Алексей Стипиди, зенитовцев — Владислав Назаров. Значит, это он не уследил за бразильцем.

Похожая ситуация была в чемпионате России-2021/22. Тогда на протяжении нескольких матчей серьгу на левом ухе ярким пластырем заклеивал нападающий «Ростова» Али Соу. Несмотря на публикации в «СЭ», эту практику никто из судей не пресекал. Пока в 17-м туре Алексею Матюнину не выпало работать 3 декабря 2021 года на игре «Зенит» — «Ростов» (2:2). Он заставил Соу привести внешний вид в порядок — в соответствии с правилами. Только тогда ростовчанин убрал пластырь и снял сережку.