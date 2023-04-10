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Судейство

Сегодня, 00:30

«Локомотив» — «Зенит»: судьи опять не следят за экипировкой игроков. Почему Малкому разрешили не снять серьгу?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Малком.
Али Соу.
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Зенитовец Малком вышел на матч 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1), нарушив требования правила 4 «Экипировка игроков».

В нем говорится: «Любые драгоценности (цепочки, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и т.д.) запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать клейкую ленту, чтобы закрыть их. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные — перед выходом на поле».

Малком приступил к разминке с заклеенной частью правого уха, затем в таком виде прошел предматчевую проверку, а потом играл с клейкой лентой. Перед выходом на поле команды проверялись ассистентами Павла Кукуяна: железнодорожников осматривал Алексей Стипиди, зенитовцев — Владислав Назаров. Значит, это он не уследил за бразильцем.

Похожая ситуация была в чемпионате России-2021/22. Тогда на протяжении нескольких матчей серьгу на левом ухе ярким пластырем заклеивал нападающий «Ростова» Али Соу. Несмотря на публикации в «СЭ», эту практику никто из судей не пресекал. Пока в 17-м туре Алексею Матюнину не выпало работать 3 декабря 2021 года на игре «Зенит» — «Ростов» (2:2). Он заставил Соу привести внешний вид в порядок — в соответствии с правилами. Только тогда ростовчанин убрал пластырь и снял сережку.

Али Соу.
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
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Торпедо – Факел
 2 : 0
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8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
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Сочи – Кр. Советов
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ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
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9.04 20:00
Локомотив – Зенит
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Оренбург – Ростов
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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