На 10-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» Дмитрий Рыбчинский открыл счет, но второй ассистент Рустам Мухтаров зафиксировал положение «вне игры» у полузащитника железнодорожников.

Спустя несколько минут видеоарбитры Николай Волошин и Максим Гаврилин подтвердили правоту помощника судьи. Рыбчинский немного зашел за линию офсайда, его правое плечо оказалось ближе к линии ворот, чем пятка правой ноги зенитовца Вячеслава Караваева.

В итоге гол не был засчитан. Арбитр Владимир Москалев назначил свободный удар в сторону ворот «Локомотива». (Александр Бобров)