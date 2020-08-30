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«Локомотив» — «Зенит»: что увидели ВАР, отменив гол «Локо»?

16:39
«Локомотив» — «Зенит»: что увидели ВАР, отменив гол «Локо»? «Локомотив» — «Зенит»: что увидели ВАР, отменив гол «Локо»? «Локомотив» — «Зенит»: что увидели ВАР, отменив гол «Локо»?
«Локомотив» — «Зенит»: что увидели ВАР, отменив гол «Локо»?
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На 10-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» Дмитрий Рыбчинский открыл счет, но второй ассистент Рустам Мухтаров зафиксировал положение «вне игры» у полузащитника железнодорожников.

Спустя несколько минут видеоарбитры Николай Волошин и Максим Гаврилин подтвердили правоту помощника судьи. Рыбчинский немного зашел за линию офсайда, его правое плечо оказалось ближе к линии ворот, чем пятка правой ноги зенитовца Вячеслава Караваева.

В итоге гол не был засчитан. Арбитр Владимир Москалев назначил свободный удар в сторону ворот «Локомотива». (Александр Бобров)

Локомотив — Зенит

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Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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