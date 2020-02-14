«Локомотив» выразил соболезнования Илье Геркусу
18:44
«Локомотив» выразил соболезнования в связи с кончиной мамы бывшего гендиректора клуба Ильи Геркуса.
— После продолжительной болезни скончалась мама бывшего гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса. Похороны прошли 13 февраля, — говорится в сообщении на сайте железнодорожников. — «Локомотив» и совет директоров клуба выражают искренние соболезнования Илье Леонидовичу.
Напомним, ранее «Локомотив» подал иск к Геркусу на сумму 145 миллионов рублей. Экс-руководителя обвиняют в необоснованной выписке премий самому себе и другим сотрудникам, а также необоснованном привлечении к переговорам и сделкам посредников.
«Локомотив» потребовал у Геркуса 145 миллионов рублей
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