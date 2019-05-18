"Локомотив" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"

"Локомотив" отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает пресс-служба железнодорожников.
Встреча на стадионе "Екатеринбург-Арена" состоится завтра, 19 мая. Начало - в 11.30 по московскому времени.
– On the road again! Екатеринбург, встречай через пару часов, – говорится в сообщении московского клуба.
"Локомотив", набрав 52 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе "Урала" 34 балла и 11-я строчка.
On the road again! 🛫– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 18 мая 2019 г.
Екатеринбург, встречай через пару часов 😉#УралЛоко pic.twitter.com/z80gngOajv
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