"Локомотив" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"

"Локомотив" отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает пресс-служба железнодорожников.

Встреча на стадионе "Екатеринбург-Арена" состоится завтра, 19 мая. Начало - в 11.30 по московскому времени.

– On the road again! Екатеринбург, встречай через пару часов, – говорится в сообщении московского клуба.

"Локомотив", набрав 52 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе "Урала" 34 балла и 11-я строчка.