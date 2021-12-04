«Локомотив» — «Урал»: за что назначен пенальти — за игру рукой или за удар соперника?
На 40-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Урал» арбитр Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников, показав, что Тин Едвай ударил соперника локтем.
На самом деле как такового удара не было, но при этом футболист «Локо» сыграл в мяч согнутой в локте рукой. Однако если бы судья наказал Едвая пенальти за игру рукой, тогда и объясняющий жест был бы другим. И оснований для предупреждения, которое Левников вынес железнодорожнику, не было бы.
Таким образом, если арбитр зафиксировал удар локтем, его мнение ошибочно.
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