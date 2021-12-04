Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу своего удаления в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

— Что скажешь по удалению?

— Все очень просто. Бесспорно, да, я ударил ногой. Попал ему в ногу. Но куда мне деть ногу, когда я отдаю пас? Она по инерции идет. Я очень надеюсь, что это карточек отменят, и я сыграю с «Сочи».

На 33-й минуте Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и Коновалова коллеге указали видеоассистенты.