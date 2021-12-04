Соболев прокомментировал свое удаление в матче «Спартак» — «Ахмат»
Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу своего удаления в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).
— Что скажешь по удалению?
— Все очень просто. Бесспорно, да, я ударил ногой. Попал ему в ногу. Но куда мне деть ногу, когда я отдаю пас? Она по инерции идет. Я очень надеюсь, что это карточек отменят, и я сыграю с «Сочи».
На 33-й минуте Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.
Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и Коновалова коллеге указали видеоассистенты.
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