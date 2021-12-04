Талалаев: «Итог матча негативный для нас, играли на победу, за это и поплатились»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о поражении в матче против «Спартака» (1:2) в 17-м туре Тинькофф РПЛ.
— Итог матча негативный для нас. Тренерский штаб принял решение играть на победу, за это и поплатились, сделали замены. Судейство? Его оценивают другие люди.
— Можно ли сравнить этот матч в большинстве с матчем против «Локомотива»? С чем связываете пропущенные мячи? Может быть, это потеря концентрации?
— Создание моментов зависит от соперника. «Спартак» тщательно оборонялся. Чтобы реализовывать моменты, нужно индивидуальное мастерство, нам немного его не хватает в атаке. В матче с классными командами это особенно заметно.
— Как отреагировали на пропущенный гол?
— Перед игрой я сказал, что мы пока учимся терпеть. В концовке матча при ничейном счете у нас есть такая черта, связанная с желанием побеждать. Мы ищем простые, быстрые решения, чтобы угрожать воротам соперника. При этом пропускаем контратаки. Это оборачивается голами в наши ворота с командами, где есть высококачественные игроки. Мячи Лисаковича и Промеса — наши ошибки. Могли заканчивать вничью. Мы все замены сделали для того, чтобы постараться забить второй гол. Ошиблись — будем работать.
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