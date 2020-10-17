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«Локомотив» — «Уфа»: Крыховяк открыл счет в матче после ошибки Беленова

17:57
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк открыл счет в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Польский хавбек отличился на 68-й минуте после передачи Зе Луиша.

Локомотив — Уфа

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