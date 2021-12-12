Смолов: «Атмосфера в «Локомотиве»? Не могу говорить»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (2:0) не стал раскрывать ситуацию в команде и похвалил вратаря Даниила Худякова.

«Худяков молодец! Хороший парень, у него все впереди. Очень рады за него. Поддерживаем всей командой. Атмосфера в команде? Не могу говорить», — сказал Смолов в беседе с корреспондентами «СЭ» Артемом Бухаевым и Севастианом Терлецким.

Напомним, что «Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах. Команда занимает пятое место втурнирной таблице.