«Сочи», «Химки» и батумское «Динамо» стали соперниками «Рубина» на втором сборе

Сегодня «Рубин» начнет второй тренировочный сбор в Турции. На нем команда проведет три товарищеских матча.

Сегодня стартует второй сбор в Турции ?



На этом сборе нам предстоит провести три контрольных матча ??



2 февраля ??? «Сочи»

5 февраля ??? «Химки»

8 февраля ??? «Динамо» (Батуми)#РубиновыеСборы ?? pic.twitter.com/6px6vhq1H7 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 27, 2022

Соперниками казанцев стали «Сочи» (2 февраля), «Химки» (5 февраля) и батумское «Динамо» (8 февраля), сообщает официальный Twitter клуба.

Время начала матчей будет названо позднее.