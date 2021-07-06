Во Франции пишут, что Промес может стать игроком «Ниццы»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может стать игроком «Ниццы» этим летом. Такую информацию дал один из Twiiter-аккаунтов болельщиков французского клуба.

29-летний голландец уже посетил Лазурный берег.

Le Gym est en n?gociations avanc?es pour signer l'ailier international ?? du Spartak Moscou, Quincy Promes. Le joueur pourrait ?tre la prochaine recrue des aiglons. Il vient m?me d'arriver sur la c?te d'Azur. https://t.co/SqIWyFBUEP pic.twitter.com/DXd82qUlzB — ??????? ???? ?????? (@ClubNissa) July 5, 2021

Промес провел за сборную Нидерландов два матча на чемпионате Европы. После этого он получил дополнительный отпуск на неделю от клуба.

Вингер вернулся в стан красно-белых, перейдя в конце февраля 2021 года из амстердамского «Аякса» и подписав со спартаковцами контракт на 3,5 года.

В прошлом сезоне РПЛ Промес провел 11 матчей, забив три мяча. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.