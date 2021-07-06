Во Франции пишут, что Промес может стать игроком «Ниццы»
08:56
Нападающий «Спартака» Квинси Промес может стать игроком «Ниццы» этим летом. Такую информацию дал один из Twiiter-аккаунтов болельщиков французского клуба.
29-летний голландец уже посетил Лазурный берег.
Промес провел за сборную Нидерландов два матча на чемпионате Европы. После этого он получил дополнительный отпуск на неделю от клуба.
Вингер вернулся в стан красно-белых, перейдя в конце февраля 2021 года из амстердамского «Аякса» и подписав со спартаковцами контракт на 3,5 года.
В прошлом сезоне РПЛ Промес провел 11 матчей, забив три мяча. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.
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