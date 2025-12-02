«Локомотив» сделал Баринову финальное предложение по контракту и ждет ответа игрока

По данным «СЭ», «Локомотив» сделал футболисту Дмитрию Баринову очередное предложение по продлению контракта, который истекает летом следующего года.

В новом договоре предусмотрено увеличение зарплаты 29-летнего полузащитника, а условия будут лучшими в команде. Это финальное предложение, увеличивать его клуб более не намерен. Ожидается, что ответ от капитана команды будет получен в декабре.

Баринов играет за «Локомотив» с 2013 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.