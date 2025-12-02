Вратарь «Зенита» Москвичев: «Новый лимит? А будто бы меня это и не касается»

21-летний голкипер «Зенита» Богдан Москвичев в интервью «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

«А будто бы меня это и не касается. Возможно, это прозвучит немножко эгоистично, но на вратарской позиции играют россияне. Так что эта информация проходит мимо меня. Но, если задуматься, у лимита две стороны. С одной стороны, наши игроки получат больше игрового времени, с другой — конкуренция станет слабее. Наверное, все-таки это не очень хорошо, потому что есть риск, что ребята с российскими паспортами будут на «спущенных шинах». Посмотрим, все зависит от футболистов. Будем надеяться на лучшее», — сказал Москвичев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров среди игроков. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».