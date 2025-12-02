«Зенит» начал сотрудничество с компанией Weissgauff

Торжественная церемония подписания соглашения между сине-бело-голубыми и производителем бытовой техники состоялась на «Газпром Арене» 30 ноября, сообщает пресс-служба невского клуба.

Соглашение подразумевает специальные предложения для болельщиков «Зенита» на покупку бытовой техники, розыгрыши призов на домашних матчах команды и другие совместные активности. Контракт действует один год и предполагает возможность продления.

«Рады объявить о начале сотрудничества с Weissgauff, одним из лидеров рынка бытовой техники. Нас объединяют общие ценности: стремление предложить россиянам качественный продукт, сделать их жизнь ярче, комфортнее и технологичнее. Мы много работали, чтобы в рамках этого партнерства наши болельщики и покупатели техники Weissgauff смогли получить новые интересные предложения. Надеемся, что это подписание — только первый шаг в построении прочных и продуктивных отношений с нашим новым партнером», — сказал председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

«Для нас это стратегический шаг, — отметил генеральный директор Weissgauff Михаил Хлуднев. — Футбол объединяет миллионы людей, и мы рады поддержать самый титулованный футбольный клуб России. Это соответствует нашей философии создания технологичной и доступной техники для каждого дома».

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831

0+

2Vfnxwmi8kZ