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«Зенит» начал сотрудничество с компанией Weissgauff

Торжественная церемония подписания соглашения между сине-бело-голубыми и производителем бытовой техники состоялась на «Газпром Арене» 30 ноября, сообщает пресс-служба невского клуба.

Соглашение подразумевает специальные предложения для болельщиков «Зенита» на покупку бытовой техники, розыгрыши призов на домашних матчах команды и другие совместные активности. Контракт действует один год и предполагает возможность продления.

«Рады объявить о начале сотрудничества с Weissgauff, одним из лидеров рынка бытовой техники. Нас объединяют общие ценности: стремление предложить россиянам качественный продукт, сделать их жизнь ярче, комфортнее и технологичнее. Мы много работали, чтобы в рамках этого партнерства наши болельщики и покупатели техники Weissgauff смогли получить новые интересные предложения. Надеемся, что это подписание — только первый шаг в построении прочных и продуктивных отношений с нашим новым партнером», — сказал председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

«Для нас это стратегический шаг, — отметил генеральный директор Weissgauff Михаил Хлуднев. — Футбол объединяет миллионы людей, и мы рады поддержать самый титулованный футбольный клуб России. Это соответствует нашей философии создания технологичной и доступной техники для каждого дома».

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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