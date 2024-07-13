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Сегодня, 19:28

«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
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«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив» со счетом 4:3.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в закрытом режиме. У московской команды дубль оформил Дмитрий Воробьев, еще один гол на счету Алексея Батракова.

В первом туре РПЛ «Рубин» 22 июля сыграет на выезде с «Пари НН», «Локомотив» 20 июля примет «Акрон».

ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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