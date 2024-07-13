«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив»

«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив» со счетом 4:3.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в закрытом режиме. У московской команды дубль оформил Дмитрий Воробьев, еще один гол на счету Алексея Батракова.

В первом туре РПЛ «Рубин» 22 июля сыграет на выезде с «Пари НН», «Локомотив» 20 июля примет «Акрон».