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Сегодня, 19:20

Медведев — о Клаудиньо: «С чего вы взяли, что это его последняя игра?»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

— Игра за Суперкубок России — последняя для Клаудиньо?

— С чего вы взяли? — сказал Медведев журналистам.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 июля, «Фламенго» объявит о переходе игрока и подпишет с ним контракт до 2029 года. Это произойдет по окончании матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром».

Бразилец в сезоне-2023/24 третий раз подряд вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали чемпионата России. Бразилец принял участие в 42 матчах, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

Клаудиньо покидает &laquo;Зенит&raquo;. На одного бразильца в «Зените» станет меньше. Клаудиньо освобождает место под серба Илича
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Фламенго
Александр Медведев (руководитель)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
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 - : -
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