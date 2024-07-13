Нападающий «Динамо» Тюкавин назвал главную неожиданность прошлого сезона

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал главную неожиданность прошлого сезона.

«Главная неожиданность минувшего сезона — то, что в последнем туре бились с «Краснодаром» за золото. Мы ведь весной шли то ли на пятом месте, то ли на шестом. Думаю, в тот момент никто даже представить не мог, что в конце сезона «Динамо» станет реальным претендентом на чемпионство», — приводит слова Тюкавина Legalbet.

Тюкавин в прошлом сезоне провел 29 матчей в РПЛ, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.