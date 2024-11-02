«Локомотив» — «Рубин»: команды не забили голов в первом тайме

«Локомотив» и «Рубин» не открыли счет в первом тайме матча 14-го тура чемпионата России — 0:0.

Железнодорожники нанесли два удара в створ ворот соперника, у казанской команды ни одного удара в створ.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».