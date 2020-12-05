«Локомотив» — «Рубин»: Игнатьев удален через 2 минуты после начала второго тайма
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев получил красную карточку в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
На 47-й минуте встречи форвард грубо сыграл против защитника железнодорожников Ведрана Чорлуки, ударив его сзади по ноге. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Игнатьеву желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче.
Таким образом, форвард пропустит матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
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Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»
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