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«Локомотив» — «Рубин»: Игнатьев удален через 2 минуты после начала второго тайма

15:09
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев получил красную карточку в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

На 47-й минуте встречи форвард грубо сыграл против защитника железнодорожников Ведрана Чорлуки, ударив его сзади по ноге. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал Игнатьеву желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче.

Таким образом, форвард пропустит матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

Следить за матчем «Локомотив» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»

Локомотив — Рубин

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