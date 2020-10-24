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«Локомотив» — «Ротор»: Рыбчинский сравнял счет

19:28
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский забил гол в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора». Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

Локомотив — Ротор

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