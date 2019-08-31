«Ростов» забил второй гол в ворота «Локомотива» в матче 8-го тура российской премьер-лиги.

На 58-й минуте встречи Элдор Шомуродов оформил дубль, забив с передачи Алексея Ионова. Это седьмой гол форварда в сезоне. Он возглавил гонку бомбардиров РПЛ, обогнав Александра Соболева.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр