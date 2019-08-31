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«Локомотив» — «Ростов»: Шомуродов оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

17:50
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«Ростов» забил второй гол в ворота «Локомотива» в матче 8-го тура российской премьер-лиги.

На 58-й минуте встречи Элдор Шомуродов оформил дубль, забив с передачи Алексея Ионова. Это седьмой гол форварда в сезоне. Он возглавил гонку бомбардиров РПЛ, обогнав Александра Соболева.

Локомотив — Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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