Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:38

Личка — о неназначении пенальти после падения Лаксальта: «Пусть судей оценивает их комиссия и пресса»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил эпизод с неназначением пенальти в ворота «Краснодара» после падения защитника Диего Лаксальта в штрафной в матче 6-го тура РПЛ (0:1).

Инцидент произошел на 85-й минуте встречи. Главным арбитром матча был Сергей Карасев.

«Я после матча спросил у Диего, был ли пенальти, потому что мне было тяжело рассмотреть этот момент. Диего сказал, что он опередил защитника, и тот схватил его за плечо. Судья не пошел смотреть видеоповтор. Я не хочу искать оправданий в этом. Мы должны были забивать свои моменты раньше, а судей пусть оценивает их комиссия и пресса», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лички.

После шести матчей «Динамо» с 12 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-ne-vsegda-pobezdaet-ta-komanda-kotoraia-igraet-lucse/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
Читайте также
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Алина Загитова отказалась давать интервью «Спорт-Экспрессу»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Локомотив» — «Ростов»: Москалев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей
Личка: «Не всегда побеждает та команда, которая играет лучше»
Смородская: «Латышонок — не менее удачный трансфер для «Зенита», чем Глушенков»
«Локомотив» — «Ростов»: видео голов
«Локомотив» — «Ростов»: Тикнизян забил на первых секундах второго тайма
«Локомотив» — «Ростов»: Тикнизян забил сразу после перерыва. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка: «Не всегда побеждает та команда, которая играет лучше»

«Локомотив» — «Ростов»: Москалев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
3
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости