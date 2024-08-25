Личка сообщил, что Фомин пропустит минимум семь дней из-за повреждения бедра

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, поедет ли полузащитник бело-голубых Даниил Фомин в сборную Россию.

«Вряд ли. Вчера он почувствовал проблемы с задней поверхностью бедра. Врач сказал, что минимум 7-10 дней он пропустит», — приводит пресс-служба московского клуба слова Лички.

Также тренер рассказал о состоянии голкипера Андрея Лунева.

«Андрей сейчас поедет в больницу на обследование. Возможно, он отдохнет 2-3 дня, но я уверен, что с ним все будет нормально», — отметил он.

Сборная России в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.