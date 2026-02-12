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Орлов — о Дуране в «Зените»: «Вряд ли покажет свой класс в первых турах»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил уровень новичков «Зенита» — полузащитника Джона Джона и нападающего Джона Дурана.

— Теперь о новичках. На мой взгляд, «Зенит» поздновато подписал Джона Джона и особенно Джона Дурана. Нападающий проведет с командой только третий сбор. Как быстро он впишется в схему Семака? Как быстро сыграется с партнерами, да и вообще узнает, как кого зовут? Вопросы... Не думаю, что Дуран покажет свой истинный класс в первых весенних турах. Потребуется определенное время, а его не так уж и много. Ведь перед «Зенитом» стоит только одна задача — чемпионство! Никаких отговорок быть не может.

Джона Джона тоже, считаю, могли бы приобрести раньше. Хотя бразилец успел произвести впечатление. Бросается в глаза, что он даже под прессингом, под давлением отдает точные передачи, пытается обострять. Однозначно игрок стартового состава.

Теперь Семаку предстоит решить, как будет выглядеть его средняя линия. Ему нужно на поле как-то всех совместить. Есть же еще Вендел, который, несмотря на опоздание, похоже, набрал кондиции и провел хороший матч с ЦСКА. Есть Педро. Есть Глушенков, который на зимнем турнире не слишком ярко себя проявил, находился в тени. На какой позиции он будет действовать весной?

Игорь Дивеев и&nbsp;Геннадий Орлов.«Дивеев страхуется. Луис Энрике себя жалеет — надо биться! Соболев мучается». Орлов — о Семаке, Джоне Джоне и Дуране

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Геннадий Орлов
Джон Джон
Джон Дуран
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Источник: Караваев хочет повышения зарплаты на 20-25 процентов

«Локомотив» расторг контракт с защитником Кузьмичевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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