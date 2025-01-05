Тихий: «Футбол Садыгову не слишком интересен, он делал все из-за сына»

Экс-защитник «Пари НН», «Химок» Дмитрий Тихий заявил, что Туфан Садыгов занялся проектом «Химки» ради сына.

— Я не знаю таких случаев. Просто обращались по личным вопросам, могу только сказать, что он помогал ребятам в разных финансовых моментах. Частенько появлялся на футболе, на сборы даже прилетал. Ничего плохого не могу про него сказать. Как я понимаю, футбол и вся эта история ему не супер-интересны. Надо отдать должное, он делал это из-за своего сына. За это ему огромное уважение, круто, что отец так о своем ребенке заботится, помогает.

— То есть, это все ради сына?

— Думаю, да, 100 процентов, как таковой футбол ему не слишком интересен, насколько я понимаю. Поэтому ему огромное уважение. Все бы родители сыновьям так делали. Но если есть возможность, почему нет, — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

«Химки» после 18-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.