«Локомотив» проходит медицинское обследование перед вылетом на сборы в Марбелью

Футболисты «Локомотива» проходят медицинское обследование перед зимними сборами.

Команда проходит медосмотр в одной из московских клиник. Завтра, 16 января железнодорожники отправятся на сборы в Марбелью (Испания).

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 28 очками в 18 матчах.